' Baykal' twiter'ının arkasından evetçiler çıktı

T24 - Twitter’da denizbaykalchp adlı katılımcının “esas olan ihanet değil, sevgidir” mesajı heyecan yarattı. Ancak sonra isim “kararmilletin” olarak değişti ve evetçi mesajlar vermeye başladı.



Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da twitter müdavimleri arasına katıldığı ve ilk mesajının da “Esas olan ihanet değil, sevgidir” olduğu iddiası dün tartışma yarattı. Ancak kısa süre sonra “denizbaykalchp” isminin “kararmilletin” ile değiştirildiği ve referandumda “evet” oyu kullanılması yönünde mesajların verildiği anlaşıldı. Baykal ise, “twitter’da açılan hesaplarla ilgim yok” dedi.



Baykal’ın da önceki akşam “denizbaykalchp” adıyla twitter hesabı açtırdığı öne sürüldü. Baykal’a ait olduğu öne sürülen hesaptan, “Esas olan ihanet değil, sevgidir. Esas olan dostluktur, esas olan vefadır, esas olan ilkelerinize yönelik kardeşliktir. Siyaset güven, vefa işidir. Dostluk, arkadaşlık, sevgi işidir. Sevgiyi ihmal etmeyeceksiniz, dostluğu ihmal etmeyeceksiniz” şeklinde ilk mesajın verildiği dün internet sitelerine yansıdı.





‘Evet’ mesajları



CHP’li Yılmaz Ateş, Milliyet’in sorusu üzerine, torunu Mehmet’in Columbia Üniversitesi’ne kaydını yaptırmak için halen ABD’de olan Baykal’a ulaşarak konuyu aktardı. Ateş, “Deniz beyle görüştüm, ‘twitter’da adıma açılan hesaplarla kesinlikle hiçbir ilgim ve bilgim yok’ dedi. Kendisi bu sayfayı yapmadığı gibi kendisine bu konuda bilgi de verilmiş değil” diye konuştu.

Medyanın ilgisinin arttığı saatlerde ise “denizbaykalchp” ismi “kararmilletin” ismiyle değiştirilerek, referandumda ‘evet’ oyu kullanılmasına yönelik mesajlar verilmeye başlandı. Yakından tanıyan kimi isimler de Baykal’ın bu tür internet ortamlarına mesafeli durduğunun altını çizdi.





Bu ilk değil



Temmuz başında da Baykal adına baykalgoreve.com isimli web sitesi kurulmuş, Baykal yine bu siteyle ilgisi olmadığını, Ateş aracılığıyla açıklamıştı. Söz konusu siteyi, Nur cemaatinin önde gelenlerinden Fethullah Gülen’in kitaplarının da tanıtıldığı kitapbülteni.com isimli web sitesinin kurduğu ortaya çıkmıştı.







