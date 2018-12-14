 - BAŞAKŞEHİR'DE DEMİR HIRSIZLARI KAMERADA

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Başakşehir\'de 6 bin liralık demir malzeme çalan 2 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Caddesi\'ne bulunan bir işyerinden pazartesi günü 6 bin lira değerinde demir malzeme çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 6 bin lira değerindeki demirin çalınarak bir kamyonete yüklendiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda olayın ertesi günü aynı kamyonetin Hürriyet Caddesi\'nde olduğunu belirleyerek kamyoneti durdurdu. Ekipler kamyonette bulunan S.Y. ile Azerbaycan uyruklu H.C. gözaltına alındı. Şüphelilerden Azerbaycan uyruklu H.C. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, S.Y. ise sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelinin demirleri kamyonete yüklemesi

-S.Y.\'nin adliyeye sevk edilmesi

