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- BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE BAŞKANLIK SEÇİMİ (2)

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olmasının ardından gözler Uysal'dan boşalan koltuğa çevrildi

04 Ekim 2017 19:20


Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olmasının ardından gözler Uysal\'dan boşalan koltuğa çevrildi. Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçim bugün yapılıyor. Seçimde AK Partinin adayı Yasin Kartoğlu. CHP\'nin adayı ise Abdulhadi Akmugan. 37 üyeli Başakşehir Belediyesi Meclisi\'nde 25 AK Partili, 12 CHP\'li üye bulunuyor.  İlk turda Kartoğlu 25 oy alırken Akmugan ise 12 oy aldı. İkinci tura geçildi.

Görüntü Dökümü:
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-AK Partinin adayını açıklaması
-Belediye meclisinin toplanması
-Konuşmalar
-Akmugan\'ın konuşması
-Kartoğlu\'nun konuşması
-Oy kullanma
-Oy sayımı
-ilk tur sonucunun açıklanması
 

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