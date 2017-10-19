- BAKAN YILMAZ'DAN AFRİKA ÜLKELERİNE “FETÖ OKULU" ÇAĞRISI

* Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,

“Ülkemizdeki FETÖ iltisaklı tüm kurumları kapattık. Afrika\'da da bu terör örgütü ile bağlantısı olan yapılar bulunmakta. Bu yapılarında da terör örgütüne finans kaynağı sağladığı bilinmektedir. Kardeş Afrika ülkelerinden bu terör yapılanmalarına karşı daha iyi bir mücadele için Türkiye ile daha çok iş birliği yapmalarını bekliyoruz\"

“FETÖ okullarının kapatılması, öğrencilerimizin ihtiyacı olan daha kaliteli, daha fırsat eşitliğini sağlayan bir eğitimi de Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla daha iyisini karşılayabileceğimizi taahhüt ediyoruz. Maarif vakfımız sizlerle bu konuda çalışmak istemektedir\"

“Türkiye Maarif Vakfı 15 Temmuz\'un hemen ardından bazı Afrika ülkelerinde FETÖ okullarını devraldı. Bazı Afrika ülkelerinde yeni okullar açtı. Bazıları ile görüşmeler halen devam ediyor. Bu konuda da sizlerin desteğini bekliyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Türkiye-Afrika Ülkeleri Eğitim Bakanları Konferası\"na katıldı. İstanbul\'da düzenlenen konferansa Yılmaz\'ın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile 27 Afrika ülkesinden Eğitim Bakanlığı temsilcileri katıldı. Programda İstanbul Fatih Sultan Mehmet Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan mehteran takımı bir gösteri yaptı.

“FETÖ OKULLARININ KAPATILMASI…\"

Konferansta açılış konuşmasını yapan İsmet Yılmaz, “Yurt dışında eğitim alanında yapacağımız faaliyetlere rehberlik etmesi amacıyla Türkiye Maarif Vakfını kurduk. Bu vakıf yurt dışında açmayı planladığımız okullarla ilgili koordinasyonu sağlayacaktır\" dedi.

Bakan Yılmaz, vakfın bu koordinasyonun yanında çok önemli bir görevi daha üstlendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Ülkemiz 15 Temmuz günü çok büyük bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Adeta uçurumun kenarından döndü desek yeridir. FETÖ o gün içinde çıkmış olduğu toplumun üzerine kurşun yağdırdı. O gece vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın çağrısıyla sokaklara sokaklara döküldü, demokrasisine sahip çıktı, kendi hakkını hukukunu korudu. Bundan sonra da bu terör örgütüne karşı Türkiye\'nin mücadelesi devam edecektir. Ülkemizdeki FETÖ iltisaklı tüm kurumları kapattık. Afrika\'da da bu terör örgütü ile bağlantısı olan yapılar bulunmakta. Bu yapılarında da terör örgütüne finans kaynağı sağladığı bilinmektedir. Kardeş Afrika ülkelerinden bu terör yapılanmalarına karşı daha iyi bir mücadele için Türkiye ile daha çok iş birliği yapmalarını bekliyoruz. FETÖ okullarının kapatılması, öğrencilerimizin ihtiyacı olan daha kaliteli, daha fırsat eşitliğini sağlayan bir eğitimi de Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla daha iyisini karşılayabileceğimizi taahhüt ediyoruz. Maarif Vakfımız sizlerle bu konuda çalışmak istemektedir. Türkiye Maarif Vakfı 15 Temmuz\'un hemen ardından bazı Afrika ülkelerinde FETÖ okullarını devraldı. Bazı Afrika ülkelerinde yeni okullar açtı. Bazıları ile görüşmeler halen devam ediyor. Bu konuda da sizlerin desteğini bekliyoruz. Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla 30\'u Afrika\'da olmak üzere 60 ülkeyle resmî temas sağlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 30 ülkeye yönetici atayarak çalışmalarına başlamıştır\"

\"SINIRLANDIRILMIŞ, KAPATILMIŞ VEYA YEREL DEVLETLERİN KONTROLÜNE GEÇMİŞTİR\"

Bakan Yılmaz, “İlk yılda Afrika\'da 5 ülkede, Somali, Gine, Nijer, Sudan ve Kongo Cumhuriyeti\'nde FETÖ iltisaklı toplam 32 okul devir alınmış bu ülkelerde Türkiye Maarif Vakfı eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Bu ay içerisinde Mali ve Moritanya\'da eğitim öğretim faaliyetlerine başlanılmış. Burkina Faso, Çad ve Senegal ülkeleriyle de protokol imzalanmış bu ayın sonuna kadar da eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanılacaktır. Yürütülen müzakereler sonucunda 100\'ü Afrika\'da olmak üzere yaklaşık 200 FETÖ iltisaklı okulun faaliyeti sınırlandırılmış, kapatılmış veya yerel devletlerin kontrolüne geçmiştir\" şeklinde konuştu.

UNESCO ADAYLIĞINA DESTEK TALEBİ

İsmet Yılmaz, “Afrika ülkeleri ile dış politikada birçok konuda birlikte hareket ediyoruz. Birlikte hareket etmenin aramızdaki bağları daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bu bağı kalıcı hale getireceğine inandığımız bir hususu da sizlerle paylaşmak isterim ve sizlerin açık desteğini bekliyorum. UNESCO ideallerine güçlü bir şekilde inanan Türkiye, örgütün oynadığı önemli rolün daha da güçlendirilmesini amaçlamaktadır ve bu maksatla 2017-2021 dönemi Yürütme Kurulu Üyeliğine adaylığını açıklamıştır. UNESCO\'da Afrika adına da faaliyetler sürdürmek için 8 Kasım 2017 tarihinde seçimleri yapılacak olan Yürütme Kurulu adaylığımıza destek vermenizi istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Mehteran gösterisi

- Yılmaz\'ın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

