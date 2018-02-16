- BAKAN İSMET YILMAZ: CAMİLERİMİZ VATANIN TAPUSUDUR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Üsküdar\'da yapımı tamamlanan Şemsi Sivasi Mescidi\'nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Camilerimiz vatanın tapusudur. Camilerde ezanlar okunduğu, ay yıldızlı al-beyaz bayrak dalgalandığı sürece bu topraklarda ilelebet hür yaşayacağız\" dedi.

İsmet Yılmaz, Üsküdar Kısıklı Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan Şemsi Sivasi Mescidi\'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programına Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ile hayırseverler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kuran-ı Kerin okunmasının ardından konuşan İsmet Yılmaz, camilerin yeryüzünde Allah\'ın evleri olduğunu, camilerin bulunduğu bölgeye huzur ve güven getirdiğini söyledi.

15 TEMMUZ ÖRNEĞİ

İsmet Yılmaz, \"Camiler hem ibadet hem eğitim hem de kültür mekanlarıdır. Aynı zamanda hayatın da odak noktasıdır. Herede cami görsek biliriz ki orada islam orada yaşanır, orada müminler vardır. Camiler insana hizmetin Hak\'a hizmet olduğunu öğreten barış ve kardeşliğin milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği yerlerdir. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz\'da gördük. Tüm camilerimizden gelen sela sesleri aynı hedefe yöneltti\" dedi.

\"ALLAH BİRLİĞİMİZİ DİRLİĞİMİZİ DAİM ETSİN\"

\"Camilerimiz vatanın tapusudur\" diyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, \"Camiler de ezanlar okunduğu, ay yıldızlı al-beyaz bayrak dalgalandığı sürece bu topraklarda ilelebet hür yaşayacağız. Allah, birliğimizi, dirliğimizi daim etsin\" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, camiye adı verilen Şemsi Sivasi\'nin milletin önemli değerlerinden biri olduğunu dile getirdi.

CUMA NAMAZIYLA İBADETE AÇILDI

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz\'ın yaptırdığı dua sonrası Bakan Yılmaz, beraberindekilerle kurdelesini keserek hizmete soktuğu Şemsi Sivasi Mescidi\'nde cuma namazını kıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Bakan Yılmaz\'ın konuşması

-Dua edilmesi

-Açılı kurdelesinin kesilmesi

-Bakanın camiye girişi

-Genel ve detaylar



