- BAHÇELİEVLER'DEKİ BOMBALI MİNİBÜS SORUŞTURMASI :  4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Bahçelievler\'de bulunan bombalı minibüs soruşturması kapsamında 4 kişi daha tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 13 Aralık\'ta Bahçelievler\'de bulunan bombalı minibüs soruşturması kapsamında aranan \'Bırso\' kod adlı G.B.\'nin İstanbul\'a geldiğini belirledi. TEM ekipleri geçtiğimiz hafta çarşamba günü G.B.\'nin birlikte gezdiği şüphelileri de belirleyerek adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda \'Bırso\' kod adlı G.B., ile H.B., A.B. ve M.Ş.D. gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. G.B\'nin minibüsün yakalanmasından sonra PKK\'nın kırsal kardosuna katıldığı bir süre sonra İstanbul\'a geldiği belirtildi.

Bombalı minibüsle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de 11 kişi tutuklanmıştı.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

---------------

-Bombalı minibüs

-Olay yeri

-Polisin çalışması

-Detaylar