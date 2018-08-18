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- AVCILAR'DAKİ  YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Alper KORKMAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Avcılar'da 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

18 Ağustos 2018 15:39

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Alper KORKMAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Avcılar\'da 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi\'ndeki 4 katlı tekstil firmasına ait iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine 
olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü.
Elektrik panosundan kaynaklandığı belirtilen yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. 

Görüntü Dökümü;
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-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar


 

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