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- ATATÜRK KÖPRÜSÜNE GİRİŞİNDEKİ KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Atatürk köprüsü girişi Unkapanı yönünde bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı

21 Kasım 2018 18:38

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Atatürk köprüsü girişi Unkapanı yönünde bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Takla atan aracın alev alması üzerine diğer sürücüler yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Kaza 14.45 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Ters dönen araç alev aldı. Alevlere çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti,
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yanındaki kadın yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken yoğunluk havadan da görüntülendi

KAZA ANI KAMERADA
Bu arad kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarparak ters döndüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

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-Kazadan görüntü
-Yaralıya müdahale
-Aracın görüntüsü
-Yoğunluğun görüntüsü
-YOĞUNLUĞUN HAVADAN GÖRÜNTÜBÜ


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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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