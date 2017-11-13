  ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI BAŞLADI (1)

Haber:Serpil KIRKESER /İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanığın yargılanmasına başlandı.

41 TUTUKLU SANIK KATILDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada 41 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada 33 kişi de \"müşteki\" sıfatıyla hazır bulundu.

RUSÇA VE ARAPÇA BİLEN İKİ TERCÜMAN DA SALONDA

Saat 10.30\'da başlayan duruşma, sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Rusça ve Arapça bilen iki tercümanın da hazır bulunduğu duruşmada, sanık yakınları ile izleyiciler arasına da jandarma personeli oturtuldu.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Öte yandan duruşma salonu içi ve dışında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Duruşma müştekilerin kimlik tespitinin yapılması ile devam ediyor.



İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 42\'si tutuklu 4\'ü firari 46 sanık yer alıyor. İddianamede 207 kişi \"Müşteki\" sıfatıyla bulunuyor. İddianamede şüphelilerin \"Örgütü üye olmak\", \"Anayasayı ihlal\", \"Tasarlayarak adam öldürme\", \"Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\" ve \"Mala zarar vermek\" suçlarından 46\'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132\'şer yıldan 3 bin 342\'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.



Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonundan görüntü

-Genel ve detaylar

