- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HAREKETLİ DAKİKALAR: OTOMOBİL ÇALINTI ÇIKTI

- Kaçan şüpheliler aranıyor



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'nda gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşanmasına sebep olan şüphelilerin kaçtığı otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi.

Atatürk Havalimanında görev yapan polis ekipleri gece saat 02.30 sıralarında havalimanı giriş yaparken Plaka Tanıma Sistemi (PTS)\'ye takılan otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler olay yerinde kaçmaya başladığı sırada, polis ekipleri otomobili durdurmak için ateş açtı. Havalimanından kaçan şüpheliler yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yanyolda otomobili terk ederek kaçtı. Polis ekipleri otomobilin PTS sistemine çalıntı olarak kaydı düştüğü için durdurmak istediği öğrenildi. Çalıntı otomobille Atatürk Havalimanı\'na gelen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin olay yerinden görüntüsü

-Polislerin boş kovan arama görüntüsü

-Atatürk Havalimanı nizamiye girişinden görüntü

-Terkedilen otomobil

-Otomobildeki inceleme

-Detaylar

29.01.2018 - 03.07 Haber Kodu : 180129007

29.01.2018 - 03.41 Haber Kodu : 180129008

