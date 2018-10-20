  ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU 

İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'nda, valizinde 9 kilo 548 gram eroin ile 2 ecstasy hap bulunan Belçikalı bir kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü ekipleri, Hindistan Yeni Delhi\'den tarifeli uçakla Atatürk

Havalimanı\'na gelen Belçikalı B.B\'yi (36) şüphe üzerine takibe aldı. B.B\'nin valizinde yapılan aramada, 9 kilo 548 gram eroin

ile 2 ecstasy hap bulundu. Gözaltına alınan B.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-B.B\'nin havalimanındaki görüntüsü

-Bavulundaki arama

-Ele geçirilenler

