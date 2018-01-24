- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; BİR TARAFI KARLI BİR TARAFI GÜNEŞLİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'u etkisi altına alan kar yağışı Atatürk Havalimanı ve çevresinde de görüldü. Kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkilemedi. Kar yağışı zaman zaman şiddetini artırırken bu esnada kalkış yapan uçaklar adeta kayboldu. Kalkış yapılan Florya-Sefaköy istikametinde bulunan pist bölgesinde kar yağışı sürerken iniş yapılan Florya-Ataköy istikametindeki pist bölgesinde ise güneşin yüzünü göstermesi ilginç görüntüler oluşturdu. Havalimanın bir kısmı kar yağışı altındayken diğer yarısında ise güneş vardı. Pist üzerinde kar temizleme araçları da biriken karları temizledi.

Görüntü Dökümü:

-Havalimanında kar yağışı ve uçaklar

-Uçakların kar yağışı altında görüntüleri ve çalışanlar

-Pistte ki kar temizleme aracı

-Havalimanın kar yağın kısmında zaman zaman güneş açması

-Güneşin yüzünü gösterdiği iniş bölgesi ve detaylar

