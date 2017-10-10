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- ATAŞEHİR'DE KAMYONET OTOBÜS DURAĞINA GİRDİ

- Facianın eşiğinden dönüldü Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / Cengiz ÇOBAN - İstanbul, DHA Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra otobüs durağına girdi

10 Ekim 2017 18:34

- Facianın eşiğinden dönüldü

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / Cengiz ÇOBAN - İstanbul, DHA
Ataşehir\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra otobüs durağına girdi. Kazada, durakta otobüs bekleyen bir kişi yaralandı.
Kaza, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi\'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.  Ramazan Yıldız, kamyonetinin kontrolünü kaybederek park halindeki otomobile daha sonra durağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle durak yıkılırken, otobüs bekleyen bir kişi kamyonet ile yıkılan durak arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin  yardımıyla kamyonet ile durağın arasında sıkışan kişi çıkartıldı. Yaralı ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü Ramazan Yıldız ifade vermek için karakola götürüldü. Kaza yapan araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kazalı araçlar
-Yıkılan durak
-Ambulans
-Polis
-İtfaiye
-Çevredekiler
-Görgü tanığı ile röportaj
-Kamyonet sürücüsü
-Kamyonetin delinen mazot deposu
-Deponun altına koyulan teneke kutu
Genel ve detay
 

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