- ATAŞEHİR'DE KADINA SALDIRIYA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

- Olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı

İstanbul DHA

Ataşehir\'de yolda yürüyen A.Ç. isimli kadını saldırıda bulunan tıp fakültesi öğrencisi Hakan D.\'ye 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ataşehir\'de yolda yürüyen kadına önce omuz atıp ardından yumrukla vurarak darp ettiği iddiasıyla yargılanan tıp fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Hakan D. hakkında, \"kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şikayetçi A.Ç.\'nin doktor raporuna göre, hayati tehlikeye sokmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İddianamede, A.Ç.\'nin şüpheli ile uzlaşmak istemediği kaydedildi. Ceza ehliyetinin tam olduğunu ifade edilen Hakan D.\'nin \"basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ataşehir\'de yaklaşık 1 ay önce gerçekleşen olay güvenlik kamerasına yansımıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anına ilişkin görüntüler

