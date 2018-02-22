- ATAŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR: İNCELEME TAMAMLANDI

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- İnceleme yapılan dairede dinamit lokumuna benzetilmiş sahte düzenek bulundu

22 Şubat 2018 20:03

- İnceleme yapılan dairede dinamit lokumuna benzetilmiş sahte düzenek bulundu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Ataşehir\'de \"bomba\" ihbarı üzerine boşaltılan binada yapılan incelemede dinamit lokumu şeklinde saat bulundu
Ataşehir İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak\'taki 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede \"bomba\" olduğu ihbarı polis alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binadakileri dışarı çıkardı. Çevredeki vatandaşlar uzaklaştırılarak binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Çevredekiler sokaktaki araçlarını çekerek uzaklaştırdı. Binaya gelen bomba imha ekipleri kapısı açık dairede yaptıkları inceleme dinamit lokumu şeklinde saat buldu. 
Polisler evde yaptıkları aramada pompalı tüfek de buldu. Acilen hastaneye giden ev sahibinin daire kapısını açık unutması sonucu karşı dairede oturan komşusunun saati gördüğü ve bomba sanarak ihbarda bulunduğu öğrenildi. 
Polisin emniyet şeridini kaldırmasının ardından bina sakinleri dairelerine döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Sokağın araç ve yaya trafiğine kapatılması
-Polis ekiplerinden görüntü
-Vatandaşlarla röp
-Saatin fotografı
-Zırhlı araçların olay yerine gelmesi
-Genel ve detay görüntüler
 

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