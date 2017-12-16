T24 LogoT24 Logo
Gündem

- ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ SEÇİMİ CHP ADAYI YILMAZ KAZANDI

Haber-Kamera: Enver ALAS-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL (DHA)  Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan belediye başkan vekili seçimi

16 Aralık 2017 18:32

Haber-Kamera: Enver ALAS-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL (DHA) 
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisi\'nde yapılan belediye başkan vekili seçimini, CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz kazandı.
Üçüncü turda Yılmaz\'a 22 oy, AK Parti grubunun adayı Mustafa Cevat Arzık\'a ise 15 oy çıktı. 

İLHAMİ YILMAZ KİMDİR?
İlhami Yılmaz 1953 yılında Malatya\'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya\'da tamamladı. 1977 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi\'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans kürsüsünde MBA master\'ını tamamladı.
Kamuda ve özel sektörde kademeli olarak üst düzey yöneticilik yaptı. Halk Bankası\'nda Proje Değerlendirme Uzmanı, TMSF\'de yöneticilik görevlerinde bulundu. Devlet Yatırım Bankası\'yla Dünya Bankası\'nın hazırlamış olduğu “Sanayi İşletmelerinde Proje Hazırlama ve Uygulama Seminerleriöne katılarak dokuz ay süresince yurt dışında kaldı.

1999 yılından itibaren iki dönem Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği ve Belediye Meclis Başkan Vekilliği; 2009 yılından itibaren de iki dönem Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İBB Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği yaptı.
Görüntü Dökümü:
------------
-Seçimlerden görüntü
16.12.2017 - 14.41 Haber Kodu : 171216085

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Enver ALASÖzgür Deniz KAYAİSTANBUL DHA  Ataşehir Belediye Başkanı BattalBakanlığıAtaşehir Belediye MeclisiCHPYılmazAK PartiMustafa Cevat ArzıkYILMAZ KİMDİRMalatyaTicariAkademisiEnstitüsüFakültesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24