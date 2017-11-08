  ATALAY FİLİZ DAVASI KARARA KALDI

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz\'in, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı\'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı dava, bir dahaki celse karar verilmek üzere ertelendi.

Ankara\'da işlediği iki cinayetten dolayı iki kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz, İstanbul\'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı\'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya başka suçtan hükümlü, bu suçtan da tutuklu sanık Atalay Filiz ve avukatı ile maktül Fatma Kayıkçı\'nın ailesini temsilen bir avukat katıldı.

Mahkeme Başkanı, heyet değişikliği nedeniyle bu celse karar vermeyeceklerini, başkaca eksik çıkmaması durumunda bir dahaki celse karar vermek üzere dosyayı incelemeye alacaklarını söyledi.

Tutuklu sanık Atalay Filiz, savunmasını bir sonraki oturumda yapacağını söyledi. Mahkeme, karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Atalay Filiz\'in 28 Mayıs 2016 tarihinde tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı\'yı öldürdükten sonra başkalarına ait kimlik kartlarını kullanarak uzun süre kaçtığı belirtiliyor.

Uzun süre kaçan Atalay Filiz\'in İzmir\'in Menderes ilçesinde yakalandığı, 13 Haziran 2016 tarihinde de tutuklandığı belirtilen iddianamede, Filiz için, \"Tasarlayarak kasten adam öldürme\" ve \"Nitelikli hırsızlık\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor.

ANKARA\'DA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN MAHKUM OLMUŞTU

Atalay Filiz, 16 Eylül 2013 tarihinde o dönem Tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan\'ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova\'yı öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 9 Mart 2017 tarihinde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

SAHTE BELGE SUÇUNDAN DA HAKKINDA 35 YIL İSTENİYOR

Atalay Filiz ayrıca başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçunda da yargılanıyor. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde üç kişinin kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesi ile açılan davada filiz hakkında, 7 kez \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

