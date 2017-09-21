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- (arşiv görüntüyle) İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA 

  - ADLİYE ÇEVRESİNDE SİLAH SESLERİ DUYULDU, HAREKETLİLİK YAŞANDI  Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Erhan TEKTEN- Zeki GÜNAL - Özden ATİK - İSTANBUL DHA Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde  iki grup arasında silahlı kavga çıktı

21 Eylül 2017 17:18

 

- ADLİYE ÇEVRESİNDE SİLAH SESLERİ DUYULDU, HAREKETLİLİK YAŞANDI

 Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Erhan TEKTEN- Zeki GÜNAL - Özden ATİK - İSTANBUL DHA
Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde  iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından adliye çevresinde de zaman zaman hareketli anlar yaşandı, silah sesleri duyuldu.

ADLİYE ÖNÜNDE KARŞILAŞTILAR
Sultangazi\'de Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunda 24 Ocak\'ta iki grup arasında çıkan çatışmada silahlı çekilmiş, 3 kişi ölmüştü. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonunda  İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne \"Kasten öldürme\", \"Ruhsatsız silah bulundurmak\", \"Tehdit\" ve \"Yaralama\" suçlarından dava açıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün davanın ilk duruşması görülecekti. Ancak duruşma öncesi iki grup arasında saat 11.00 sıralarında adliye önündeki meydanda silahlı çatışma çıktı. Ortalık bir anda karıştı. 4-5 el silah sesi duyuldu, silah seslerinin duyulmasıyla adliyenin içeresindekiler yere yattı. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet görevlisi adliyenin meydanına akın etti. Gruplara müdahale eden polis, şüphelileri teker teker gözaltına aldı. İlk olarak iki kişi adliyenin karşısındaki çay bahçesinde yere yatırılarak gözaltına alındı. Adliyenin meydanında kaçışmaya çalışan şüpheliler polis tarafından yakalandı.  Bazı şüphelilerin gözaltına alınması sırasında arbede yaşandı. Kavgada yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili toplam 20 kişi gözaltına alındı.

SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
Polisin olay yerindeki incelemesi sırasında,  adliye yakınındaki bazı sokaklardan silah sesi geldi. Bunun üzerine tekrar hareketlilik yaşandı. Bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de geldi.  Polis ekiplerinin,  ara sokaklara kaçan yüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı. 

ADLİYEDE KOŞUŞTURMA
Bu arada adliye önünde yaşanan kavga sırasında yükselen silah sesleri adliyedekileri korkuttu. Adliyedeki bazı kişilerin panik içinde koşturduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-KAVGANIN İLK ANLARI(silah sesleri ve kaçışanlar)
-Adliye önünden görüntüler
-Polislerin önlemi
-Yaralının taşınması
-Gözaltına alınanlar
-Yaşanan arbede
-Kavganın çıktığı kafe önündeki önlemler
-Silah sesleri
-Yaşanan hareketlilik
-Adliye içinde koşuşturanlar


ARŞİV GÖRÜNTÜ
-Sultangazi\'deki olayın görüntüleri
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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