- AMBULANSIN ÇEKİCİ İLE EMNİYET ŞERİDİ SAVAŞI...

- Çekici sürücüsü, ambulansa emniyet şeridin açmamak için direndi. Ambulans sürücüsü, anons bile yaptı, ancak yine fayda etmedi. O anları ambulans görevlileri cep telefonuyla görüntüledi.

Haber: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Ambulans için dakikalar hatta saniyeler bile çok önemli. O ambulanslardan biri dün öğle saatlerinde bir hastayı, hastaneye yetiştirmek için İstanbul trafiğindeydi. TEM Seyrantepe mevkiinde trafik yoğundu. Ambulans sürücüsü emniyet şeridini bir türlü kullanamadı. Nedeni ise bir araç çekicisiydi. Emniyet şeridinde ilerleyen ambulansın önünde geçen çekicinin şoförü yol vermemekte inat etti. Bunun üzerine ambulanstaki görevlinin megafonla \'çekici emniyet şeridinden ayrıl, acil hastamız var\' anonslarına aldırış etmeyen çekici şoförü, bir türlü emniyet şeridini boşaltmadı. Ambulans görevlileri bu anları cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Görüntüler 46 saniye sürüyor, ancak ambulans görevlileri, çekicinin yaklaşık 1,5 dakika sonra emniyet şeridini açtığını belirtiyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu kamerası

-Ambulanstan yapılan anonslar

-Siren sesleri

-Önde ilerleyen çekici

-Genel ve detaylar

