- (aktüel görüntüyle) İNCİRLİ ALT GEÇİDİNDE MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI 

* Araçlarda bulunan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bir minibüs ile bir kamyon su birikintesinden geçemeyince mahsur kaldı. Bağcılar-Bakırköy hattındaki minibüste bulunan 5 kişi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Belediye ekipleri de suyu çekmek için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü:

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İNCİRLİ

-Alt geçit

-Su birikintisi

-Kurtarma çalışması

-Mansur kalanların kurtarılması

