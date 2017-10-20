- (aktüel görüntüyle) BAŞBAKAN YILDIRIM: ARKADAŞLARIMIZ GEREĞİNİ YAPACAKLARDIR. BUNA İNANIYORUM

* Başbakan Binali Yıldırım,

\"(Altepe\'nin açıklamaları) Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır. Buna inanıyorum\"

\"(Öcalan\'ın posterinin Rakka\'ya asılması) Bunu bizden ziyade ABD\'nin değerlendirmesi gerekir\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar\'da cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe\'nin açıklamalarının sorulması üzerine Yıldırım, \"Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır. Buna inanıyorum\" dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın posterinin Rakka\'daki meydana asılmasıyla ilgili soru üzerine Başbakan Yıldırım, \"Bunu bizden ziyade ABD\'nin değerlendirmesi gerekir. Bu görüntüler büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan ABD\'ye hep söyledik. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapmak ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü bu fotoğraf ortaya koymuştur. ABD, YPG ve PYD\'nin terör örgütü olduğunu anlamak için daha neyi bekliyorlar. PKK bölücü başının fotoğrafının orada sergileniyor olması açıkçası ABD, Türkiye müttefik ilişkisine de en büyük zararı vermektedir. Bu davranışıyla ABD terörle işbirliği yapmakla kalmıyor Suriye\'nin de geleceğini tehlikeye atıyor\" diye cevap verdi.

ABD vize krizinin sorulması üzerine de Başbakan Yıldırım, \"Dışişleri yetkilileri karşılıklı olarak değerlendiriyorlar. Ümit ederim konu suhuletle bir çözüme ulaşmış olur. Teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor\" diye konuştu.

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-Yıldırım\'ın açıklamaları

