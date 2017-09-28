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- (aktüel görüntüyle) AK PARTİ'NİN ADAYI MEVLÜT UYSAL 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu

28 Eylül 2017 18:13

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA
AK Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu. AK Parti seçim önce İBB\'de basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından  AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya toplantının ardından, başkan adayını açıkladı. Kaya konuşmasında,  “İnşallah İstanbul\'umuzu bundan sonra yönetecek arkadaşımızı dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısından sonra ifade ettiler. Bende sizinle paylaşmak istiyorum.  Öncelikle Allah\'ın hayırlı ve mübarek eylemesi kaydıyla, İstanbul\'umuzun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ak Parti\'nin Sayın Cumhurbaşkanımızı tensipleriyle adayı olarak Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal. Mevlüt kardeşimizi tebrik ediyorum, Allah mahcup etmesin. İnşallah 15 milyonluk dünyanın en büyük metropollerinde birisi, en büyük kentlerinde birisi, kadim bir şehir, her şeye imza atmış bu şehri yönetecek kardeşimize dua ediyoruz, başarı hikayesiyle birlikte inşallah çok büyük hizmetleri olsun\" dedi.

UYSAL\'DAN İLK AÇIKLAMA
Açıklamanın ardından bir konuşma yapan Mevlüt Uysal, “Bundan onur duydum, gurur duydum. İnşallah Allah genel başkanımıza, genel merkezimize, mahcup olmamayı nasip etsin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Kaya\'nın açıklamaları
-Uysal\'ın konuşması

///AKTÜEL GÖRÜNTÜ
- Uysal\'ın toplantıya gelişi
-Temurci\'nin gelişi
-Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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