 -(aktüel görüntüler) DEV GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

- İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

- Geminin Fatih Sultan Mehmet köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi.

- Geminin İstanbul Boğazı\'ndan geçişi yaklaşık 5 saat sürdü.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER -Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM- İSTANBUL DHA

\"Pioneering Spirit\" adlı dev gemi İstanbul Boğazı\'ndan geçişini yaklaşık 5 saatte tamamladı.

Rusya\'dan Türkiye\'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi \"Pioneering Spirit\" İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Dev geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 05.30 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait kurtarma gemileri eşlik etti. Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi. Geminin geçişi yaklaşık 5 saat sürdü.



Görüntü Dökümü:

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-Geminin geçişinden görüntüler

-Geminin geçişinden havadan görüntüler

-Gemiyi kıyıdan izleyenler



