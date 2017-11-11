  AKIN AKIN KİTAP FUARINA...

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nda yoğunluk yaşanıyor. Haftasonu olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü\'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkez Beylikdüzü\'ne akın etti. Araç yoğunluğunun yanısıra fuar merkezinin önünde bunulan üst geçitte izdiham yaşandı. Metrobüsle gelenlerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı.

Fuara gelenler, uzun kuyruklardan sonra fuar salonlarına girebiliyor. Fuar alanında da yoğunluk göze çarpıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Fuar alanındaki üst geçitte yoğun insan trafiği

-Fuar salonunun çevresinden yoğunluğa ilişkin genel ve detay görüntü

-Fuar salonlarına girişte oluşan kuyruk

-Fuar salonlarının içinden yoğunluk görüntüsü

-İçeride merdivenlerde oturarak dinlenen vatandaşların görüntüsü

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