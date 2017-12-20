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  AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR SONRASI SİLİVRİ'DE AÇIKLAMALAR (1)

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)  15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimi davasında karar çıktı

20 Aralık 2017 20:31

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimi davasında karar çıktı. 2 binbaşı ve 2 yüzbaşı ağırlaştırılmış müebbet, 1 üsteğmen ile 1 asteğmenin de aralarında bulunduğu 11 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Silivri\'deki duruşma sonrası Ak Parti İl Başkanı Selim Temurci ile AK Parti Milletvekilleri Metin Külünk ve Hasan Turan açıklama yaptı  

Görüntü Dökümü:
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-Ak Parti il Başkanının açıklaması
-Milletvekillerinin açıklamaları


 

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