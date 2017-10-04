T24 LogoT24 Logo
Gündem

-  ADI, BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI THY UÇUŞ İŞLETME MERKEZİ'NE VERİLECEK 

Haber-Kamera:  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Uçuş İşletme Başkanı Sedat Şekerci, son yolculuğuna uğurlandı

04 Ekim 2017 18:58

Haber-Kamera:  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Uçuş İşletme Başkanı Sedat Şekerci, son yolculuğuna uğurlandı. THY Uçuş İşletme Eğitim Merkezi\'nin yeni binası önünde düzenlenen törende bir konuşma yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Şekerci kaptanımızın ismini bu binaya vereceğiz. Bu binanın yapımında büyük emekleri oldu\" dedi.

Banyo yaptığı esnada ayağının kaymasıyla yere düşerek hayatını kaybeden THY Uçuş İşletme Başkanı Sedat Şekerci  için THY uçuş eğitim merkezinde bir tören düzenlendi. Törene Sedat Şekerci\'nin ailesinin yanı sıra Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Şekerci\'nin cenazesi buradan karanfillerle ve dualarla uğurlandı. Şekerci\'nin naaşı Ataköy 5. Camii\'nde ikindi namazının mütakiben kılınacak cenaze namazının ardından Hadımköy Gülbahçe mezarlığında toprağa verilecek  

ŞEKERCİ\'NİN KIZI VE AİLESİ BİZE EMANET
Törende bir konuşma yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “ Şekerci kaptan ile inşa ettiğimiz eserlerin yanında gülen yüzü, insanlığı, beyefendiliği, şirkete adanmışlığı, ailesine olan sevgi ve etrafına gösterdiği merhameti ve duygusallığı yüzünden okunan biriydi.  Fakat Hakka yürümek, emaneti teslim etmek, vakti geldiğinde, ne bir saniye erken, ne de bir saniye sonra. İnanmış ve teslim olmuş insanlar olarak bize düşen bu acılı günümüzde kederli ailesiyle birlikte olmak. THY ailesiyle birlikte dayanışmamızı her zamanki gibi, sonuna kadar göstermek, sözlerden ziyade dualarla, ailenin de Şekerci Kaptanımızın da yanında olmak. Allah bize böyle acılı günler göstermesin. Allah Şekerci Kaptanımızın mekanını cennet eylesin. Onu burada yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah bu tesise de onun ismini verip, onu aramızda yaşatmaya devam ederiz \" diye konuştu.

BİZE VASİYETİN OLSUN
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise çok genç yaştaki ayrılığın  Sedat Şekerci\'ye yakışmadığını belirterek, “Şu anda önünde bulunduğumuz uçuş eğitim merkezi senin heyecanındı. Daha bir gün önce bu merkeze 10 ilave simülatör alımı için toplantı yapmıştık. Yerli simülatöre büyük katkıların vardı. Yenilerini katmak istiyordun. Bunlar bize senin vasiyetin olsun. Senin ismini burada yaşatacağız.\"


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Şekerci kaptanın THY uçuş eğitim merkezindeki cenaze töreni
-Ailelerden görüntüler
-THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı açıklama
-THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklama
-Cenaze araca bindirilmesi
-Karanfillerle uğurlanması 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraYILDIZİSTANBUL DHA  EvindeTürk Hava Yolları THY UçuşBaşkanı SedatTHY UçuşEğitim MerkeziTHY Yönetim Kurulu BaşkanıAycıBuBanyoTHYTörene SedatTürk Hava Yolları Yönetim Kurulu BaşkanıAycı Türk Hava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24