 -  ACİL SERVİS ÖNÜNDE KURŞUN YAĞMURU; KARI-KOCA YARALANDI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü;

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-Acil servis önündeki hareketlilik

-Polis ekipleri



