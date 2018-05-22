T24 LogoT24 Logo
Gündem

 -  ACİL SERVİS ÖNÜNDE KURŞUN YAĞMURU; KARI-KOCA YARALANDI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı yaralandı

22 Mayıs 2018 16:14

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı yaralandı.
Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü;
--------------
-Acil servis önündeki hareketlilik
-Polis ekipleri


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizDHA Ümraniye EğitimAraştırma HastanesiRamazan SarıSuzan SarıOlayEğitimPolisinGörüntü Dökümü; Acil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24