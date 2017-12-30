- ABDULLAH GÜL:  GEREKLİ GÖRDÜĞÜM DURUMLARDA GÖRÜŞLERİMİ AÇIKLAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, \"Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim\" dedi.

Gül, 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi\'nin twitter hesabından açıklamada bulundu. Gül açıklamasında \"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim\" dedi.

