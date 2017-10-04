- 9 İLDE TERÖR OPERASYONU: 24 GÖZALTI

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 9 ilde DHKP/C terör örgütüne düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce DHKP/C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Bolu, Manisa, Kars, Kocaeli, Tekirdağ ve Hatay\'da 33 şüphelinin yakalanması için 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.