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  "İSTANBUL YENİ HAVALİMANI" TEM VE D-100'DEKİ YÖN LEVHALARINDA  

Haber-Kamera: Enver ALAS - Taner YENER / İSTANBUL,DHA Yapımı devam eden ve 29 Ekim'de açılacak olan 3

28 Mart 2018 17:08

Haber-Kamera: Enver ALAS - Taner YENER / İSTANBUL,DHA
Yapımı devam eden ve 29 Ekim\'de açılacak olan 3. Havalimanı,  TEM ve D-100\'de bulunan karayollarına ait yön levhalarındaki yerini aldı. 
D-100 ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında bulunan yön levhalarında artık \'İstanbul Yeni Havalimanı\' yazısı da yer alıyor.  

Görüntü Dökümü
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- D-100 üzerindeki yön levhaları
-Halıcıoğlu ve Okmeydanı mevkiinde bulunan levhalar
-Trafikten görüntüler
-TEM üzerindeki levhalar 
-Genel ve detaylar
 

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