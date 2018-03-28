  "İSTANBUL YENİ HAVALİMANI" TEM VE D-100'DEKİ YÖN LEVHALARINDA  

Haber-Kamera: Enver ALAS - Taner YENER / İSTANBUL,DHA

Yapımı devam eden ve 29 Ekim\'de açılacak olan 3. Havalimanı, TEM ve D-100\'de bulunan karayollarına ait yön levhalarındaki yerini aldı.

D-100 ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında bulunan yön levhalarında artık \'İstanbul Yeni Havalimanı\' yazısı da yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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- D-100 üzerindeki yön levhaları

-Halıcıoğlu ve Okmeydanı mevkiinde bulunan levhalar

-Trafikten görüntüler

-TEM üzerindeki levhalar

-Genel ve detaylar

