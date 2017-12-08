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- 19 İLDE FETÖ OPERASYONU: 56 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı

08 Aralık 2017 12:43

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 56 kişiyi yakalamak için İstanbul, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Eskişehir,Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak \'da operasyon yapıyor. Polis ekiplerinin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
 

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