Haber: Murat ÇAKIR - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndaki POLNET Bilgi Sistemi\'nde meydana gelen arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun POLNET Bilgi Sistemi’ndeki arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu. Yolculardan bazıları uçaklarını kaçırdıklarını belirtti. Sistemdeki sorunun saat 12.00 sıralarında düzeltilmesiyle kuyruklar azaldı.
Görüntü Dökümü:
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-Havalimanındaki yoğunluktan görüntüler
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