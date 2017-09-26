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  - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA "POLNET" KUYRUĞU (2)

Haber: Murat ÇAKIR - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki POLNET Bilgi Sistemi'nde meydana gelen arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu

26 Eylül 2017 15:49

Haber: Murat ÇAKIR - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndaki POLNET Bilgi Sistemi\'nde meydana gelen arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun POLNET Bilgi Sistemi’ndeki arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu. Yolculardan bazıları uçaklarını kaçırdıklarını belirtti. Sistemdeki sorunun saat 12.00 sıralarında düzeltilmesiyle kuyruklar azaldı.

Görüntü Dökümü:
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-Havalimanındaki yoğunluktan görüntüler
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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