Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
Zonguldak'ta şiddetli yağmur sonrası deniz çamur rengine döndü
02 Eylül 2021 16:40
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Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
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Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur ile birlikte biriken çöp yığınları, limanı doldurdu
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Deniz çamur rengine bürünürken, oluşan manzara dron ile görüntülendi. Sahilde gezen vatandaşlar, her şiddetli yağmurun ardından denizin çamur rengini aldığını söyledi.
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Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
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Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
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Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
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Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
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