T24 LogoT24 Logo

Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü

Zonguldak'ta şiddetli yağmur sonrası deniz çamur rengine döndü

02 Eylül 2021 16:40

18

Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü

28

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur ile birlikte biriken çöp yığınları, limanı doldurdu

38

Deniz çamur rengine bürünürken, oluşan manzara dron ile görüntülendi. Sahilde gezen vatandaşlar, her şiddetli yağmurun ardından denizin çamur rengini aldığını söyledi.

48

58

Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü

68

Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü

78

Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü

88

Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü

zonguldakdenizçamur
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24