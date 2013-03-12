Zombiler bu eve giremez!

28 Gün Sonra ve Walking Dead sanırız insanlardaki zombi korkusunun en çok tavan yaptıran eserlerden ikisiydi. İşte uçuk mimarlar olası bir zombi istilasına karşı Polonya’da çok ilginç bir ev tasarladılar.
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“The Safe House” (Güvenli ev) diye ismi geçen eve ölülerden oluşan bir ordu dahi gelse giremeyebilir. Ultra korumalı zombi geçirmez ev istenildiği zaman çelik duvarlarla dikdörtgen şeklinde her tarafı otomatik olarak kapatılabiliyor.
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Arka tarafında bulunan yüksek platformlu köprüde isterseniz evinizi zombilere karşı savunmanız için bir bölümde mevcut