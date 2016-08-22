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Zırhlı birlikler İstanbul'dan böyle taşındı

22 Ağustos 2016 18:50

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15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından alınan karar gereği, ilk olarak 3. Ordu Komutanlığı 66. Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Baştabya Kışlasından şehir dışına zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirilmeye başlandı.

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Tankları taşıyan araçlar sırayla kışladan çıktı. Araçlar tankları Çorlu’ya taşımak üzere yola çıkarken kışladaki askerlerin taşınma işlemi nedeniyle tören düzenlediği görüldü.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde askeri bölgelerin şehir dışına taşınacağı açıklanmıştı.

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