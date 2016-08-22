Zırhlı birlikler İstanbul'dan böyle taşındı

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından alınan karar gereği, ilk olarak 3. Ordu Komutanlığı 66. Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Baştabya Kışlasından şehir dışına zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirilmeye başlandı.
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Tankları taşıyan araçlar sırayla kışladan çıktı. Araçlar tankları Çorlu’ya taşımak üzere yola çıkarken kışladaki askerlerin taşınma işlemi nedeniyle tören düzenlediği görüldü.
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde askeri bölgelerin şehir dışına taşınacağı açıklanmıştı.