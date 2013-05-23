T24 LogoT24 Logo

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

23 Mayıs 2013 11:43

136

236

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki finalde Trabzonspor'u 1-0 yenerek, kupayı 6. kez müzesine götürdü. Sezonu tek kupayla kapayan Fenerbahçe'ye zaferi getiren golü ise Sow attı.

336

Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kadrosundaki büyük eksikler dikkati çekti. Sarı-lacivertli ekip, kupa finali öncesi 6 futbolcusundan yoksun kaldı. Cezalı olan Volkan Demirel ve Meireles ile sakatlıları bulunan Selçuk Şahin, Serdar Kesimal kupa finalinde forma giyemedi. 19 Yaş Altı Milli Takım kampında bulunan Salih Uçan ve Recep Niyaz da Trabzonspor'a karşı 19 Mayıs Stadı'na çıkamadı.

436

Fenerbahçeli futbolcular, maçtan 80 dakika önce çimlere çıkarak, sahayı kontrol etti. Öte yandan, sarı-lacivertli ekibin maç kadrosunda, Kardemir Karabükspor karşılaşmasından farklı olarak 4 futbolcu yer aldı. Kardemir Karabükspor'e karşı kadroda yer almayan Egemen, Hasan Ali, Yobo ve Kuyt, Trabzonspor maçında forma giydi.

536

Trabzonspor da Fenerbahçe gibi sahaya yabancı futbolcularından yoksun çıktı. Bordo-mavili takımda, kulüpten ayrılacakları yönünde açıklamalar yapılan Colman, Alanzinho, Bamba, Janko ve Emerson, Fenerbahçe karşısında forma giymedi. Trabzonspor'da ligdeki son mücadelesi Galatasaray maçından farklı olarak Cech, Soner, Halil, Serkan, Volkan ve Olcan, Fenerbahçe'ye karşı sahadaki yerlerini aldı.

636

736

Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nı yarı yarıya paylaştı. Statta Fenerbahçe taraftarları kapalı tribününün tamamında ve kale arkasında yer alırken, Trabzonspor taraftarları ise maratonun tümünde ve kale arkasında takımlarına destek verdi. Protokol tribününde yerini alan Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir süre Fenerbahçe'nin cezalı kalecisi Volkan Demirel ile görüştü.

836

936

Ziraat Türkiye Kupası, maçtan önce saha içinde hakemlerin çıkış noktasında sergilendi. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki final maçına 250 basın mensubunun akredite olduğu öğrenildi. TBMM Başkanı Cemil Çicek ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da maçı tribünlerden takip etti.

1036

1136

1236

1336

1436

1536

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in de tribünlerde yer aldığı maça, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın gelmemesi dikkati çekti. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki protokol tribünü tarihi günlerinden birini yaşadı. Tribünün merdiven basamaklarında dahi maç izlendiği görüldü.

1636

1736

1836

1936

2036

2136

2236

2336

2436

2536

2636

2736

2836

2936

3036

3136

3236

3336

3436

3536

3636

ETİKETLER

fenerbahçetrabzonsportürkiye kupasımaçkupa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24