Zigana’da kayak sezonu başladı

Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli kayak merkezlerinden Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde önceki yıllarda aylar önce başlayan kayak sezonu bu yıl kar yağışının geç gelmesi nedeniyle bu hafta başladı.
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Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında denizden 2 bin 100 metre rakımda yer alan ve Türkiye’nin ilk kayak tesislerinden birisi olmasının yanında hemen her yıl Türkiye’de sezonun ilk başladığı yerlerden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde kayak sezonu yeni başladı. Stres atmak ve eşsiz manzarayı izlemek için bölgeye akın eden binlerce kişi eğlencenin doruğuna ulaşırken, kayak ve kızağın yanı sıra kartopu da oynayan vatandaşlar hafta sonunda karla buluşmanın sevincini yaşadı.
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Hafta içi gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından kayak sezonunu açtıklarını kaydeden Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisi işletmecilerinden Murat Eroğlu, hafta sonu havanın da güzel olmasıyla birlikte binlerce kişinin tesislere akın ettiğini söyledi.
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Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde 750 metre hat boyuna ve saatte 700 kişi taşıma kapasiteli teleski tesisinin yanısıra kayağa yeni başlayanlar için 2 adet baby-lift hattı mevcut.
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Kayak merkezi hem kayakla, hem kızakla kaymak isteyen vatandaşların ve Zigana’nın eşsiz coğrafyasını seyredip dünyanın en lezzetli işlenmemiş kuzu eti olarak nitelendirilen etini yemek için gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.