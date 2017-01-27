Zifte bulanan yavru köpeğin kurtuluş hikâyesi...

Küçük bir sokak köpeği Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tankerden sızan zifte bulandı. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılan yavru köpek, Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde tedaviye alındı. Geçtiğimiz 2016 yılında yaşanan olayda yavru köpeğe de “Zift” adlı verildi.
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Zonguldak’ta tankerden sızan zifte bulanan yavru sokak köpeği aç ve susuz olarak ölümü bekliyordu…
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Neyse ki çevredekiler tarafından fark edilen köpek itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yapıştığı ziftten çıkarıldı
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Zorla nefes alan yavru köpek, küçük bedeninin üzerindeki bu koca yükü kaldıramıyordu…
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Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri’nde görevli veterinerlerin saatler süren bakımından sonra yavru köpek kendine gelmeye başladı… Köpeğin vücudunun sol tarafı yaklaşık 2 santimetrelik zift katmanıyla kaplı, ön ve arka ayakları birbirine yapışık ve uzun süre aç ve susuz kalmış bir vaziyetteydi.
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Karnı doyurulan ve temizlenen yavru köpeğin masumiyeti gözlerinden okunuyor. Bu arada onun yeni adı da “Zift”!
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Tam 54 gün boyunca tedavi olan Zift, sonunda ona bir ömür bakacak olan ailesini buldu…
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O bugün mutlu, huzurlu ve artık zifte değil, sevgiye bulanacak! Kaynak: patiliyo.com