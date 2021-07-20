Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı
Gaziantep’te, Fırat Nehri kıyısındaki Belkıs Mahallesi'nde yer alan Zeugma Antik Kenti'nde, 2005'ten bu yana sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında daha önce bulunan, tabanındaki mozaiklerden dolayı 'Muzalar Evi' olarak adlandırılan bölgede 2 kaya odası gün yüzüne çıkarıldı.
20 Temmuz 2021 10:41
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Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı
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Fırat Nehri üzerinde karşılıklı iki kent şeklinde konumlanmış ve 20 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan Zeugma Antik Kenti'nde 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.
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2007 yılında tespit edilen ve kazı çalışmaları süren bir odasının tabanında bulunan mozaikten dolayı 'Muzalar Evi' olarak adlandırılan bölgede 2 kaya odaya ulaşıldı.
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Kazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, 'Muzalar Evi'nde 16 metrelik toprak dolgunun kazılmasının ardından kaya odalara ulaşıldığını belirterek, "Tespit ettiğimiz ve çalışmaları bu yöne kaydırdığımız kaya odalarının üzerindeki 16 metrelik toprak dolguyu kazdık. Üzerindeki bu ağırlığı aldıktan sonra kaya odalarının içindeki kazılar için de çalışmalara başladık. İçindeki toprakların alındığı bu odada çalışmalar halen devam ediyor.”
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“Bu odaların korunması ve sağlamlaştırılması var. Oda içerisinde tavanlarda özellikle oldukça riskli çatlaklar yer alıyor. İçinde bulunduğumuz yıl sürecinde diğer kaya odasında da kazıları tamamlayacağız. Daha sonra koruma önlemlerini alarak enjeksiyonlarla veya çelik strüktürlerle oda güvenliğini sağlayarak bu alanları ziyaretlere açmayı düşünüyoruz" dedi.
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Bulunan kaya odaların, yemek odası olarak kullanıldığına ve evden çıkarılan mozaiklerin entelektüel yaşamdan izler taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Görkay, "Muzalar, antik dönemde özellikle klasik Yunan eğitiminin en önemli esin perileri veya kişileştirmeleri.”
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“Bu evlerde yemekli toplantılarda Yunan edebiyatına, tarihine, şiirine, müziğine, katkı sağladığına inanılan tanrıçalar, kişileştirmeler yer alıyor. Bu mozaikten dolayı biz de eve 'Muzalar' ismini verdik. 2007 yılında Muzalar mozaiğini bulduğumuz zaman çalışmalarımıza yine devam ettik. Ev o dönemde sahibinin entelektüel yaşamından izleri bize gösteriyor" diye konuştu.
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Görkay, Zeugma Antik Kenti'nin, Anadolu'daki özellikle Doğu Roma sınırındaki en önemli kentlerden biri olduğunu söyledi. (DHA)
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Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı
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Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı
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Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı
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Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı
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Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı
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Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı
1519
Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı
1619
Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı
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Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı
1819
Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı
1919
Zeugma Antik Kenti'nde, kaya odaları gün yüzüne çıkarıldı