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Zeki Alasya, hayatımızdan böyle geçti...

08 Mayıs 2015 17:43

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Karaciğer hastalığı sebebiyle 22 Nisan'dan beri tedavi gören ünlü sanatçı Zeki Alasya bugün saat 10:32'da hastanede vefat etti

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Türk sinema ve tiyatrosuna damga vuran isimlerden biri olan Alasya, pek çok film, dizi ve tiyatro oyununda rol aldı

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Sanat hayatına 1959'da MTTB (Millî Türk Talebe Birliği) tiyatrosunda amatör olarak başladı. Bir süre dekoratörlük ve rehberlik yaptı

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1964 yılında, Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. Mister Nato, Kargalar Okulu, Şampanya ve Viski gibi oyunlarda rol aldı

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1965'te Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı

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Bu topluluğun tüm oyunlarında oyuncu, yazar, yönetmen olarak çalıştı

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Sinema oyunculuğuna 1973'ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular

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37 yıl birçok filmde beraber yer aldılar

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1977'te de yönetmenlik yapmaya başladı

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Yönettiği filmlerin çoğunda oyuncu olarak yer aldı

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Sinemaya uzun süre ara verdikten sonra son filmi olan "Güle Güle"de oynadı

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En son 'Küçük Ağa' dizisinde rol aldı

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Oyuncu olarak; 'Salak Milyoner', 'Beş Milyoncuk Borç Verir misin', 'Köyden İndim Şehire', 'Güler misin Ağlar mısın', 'Nerden Çıktı Bu Velet', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar', 'Hasip ile Nasip', 'Güle Güle', filmlerde rol aldı

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Yönetmen olarak; Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Caferin Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler, Elveda Dostum gibi filmleri var

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Baş Belası: Sevdiği kız uğruna sık sık intihara teşebbüs eden ama bunu da beceremeyen bir garip aşıkla, bir bestekar olarak tanınan yeraltı dünyasında "Tek Kurşun" lakabıyla bilinen acımasız bir suikastçinin öyküsü anlatılır

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Vay Başımıza Gelenler: Hepsi mahalle arkadaşı olan bir grup genç, bir çete grup, soygun yapmaya kalkarlar ama bir yandan onların acemilikleri, öte yandan peşpeşe gelen olaylar hem kendilerine, hem ailelerine çeşitli dertler açar

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Patron Duymasın: 2 arkadaş aynı işyerinde çalışmaktadır. İşyerinin disiplinini bozdukları için patron onları kovmaya karar verir. 2 kafadar daha önce onlara kötü davranan patronu kaçırırlar. Patronun güzel sekreteri de onlara yardım eder

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Yanlış Numara: Biri polis, öteki komi olan iki arkadaş, bir rastlantı sonucu tarihi eser kaçakçılarıyla karşılaşırlar ve onlarla mücadeleye başlarlar

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Sivri Akıllılar: Bir otelde çalışan iki arkadaşın kaybolan mücevherleri ararken başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor. Zeki ve Metin, otelde kalmaya gelen eski arkadaşlarına iftira atılınca çalınan mücevherlerin peşine düşerler ve komik olaylar başlar

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