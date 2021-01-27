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Zayıflamak isteyenler için uzun süre tokluk sağlayan 7 besin

Diyetisyen Fatma Gönen, gün boyu tok tutan bazı besinleri sıraladı

27 Ocak 2021 18:05

18

28

Yumurta

38

Yoğurt

48

Kuru baklagiller

58

Badem

68

Yulaf

78

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

88

Tarçın

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