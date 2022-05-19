Zafer Algöz’ün "Gibi" sataşmasında o isimler de topa girdi
19 Mayıs 2022 10:03
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Zafer Algöz’ün Gibi sataşmasında o isimler de topa girdi
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Erşan Kuneri dizisinin başrol oyuncularından Zafer Algöz, projeyi Gibi dizisine benzeten bir sosyal medya kullanıcısına yanıt vermiş; "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını sosyal medyada gündem olmuştu.
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Gibi dizisinde 'İlkkan' karakterini canlandıran Kıvanç Kılınç, komedyen Şahan Gökbakar, şarkıcı Aleyna Tilki ve iş insanı Hacı Sabancı da topa girdi.
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Kıvanç Kılınç isim vermeden Twitter üzerinden şunları yazdı: “Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor.”
Aleyna Tilki de “Zafer abime sonsuz saygı hürmet. Onların devasa emekleri var ama Feyyaz Yiğit’in çok easy (kolay) bir kafayla çektiği diziyle, hepimizi çok güldürmesinin de hakkını yemeyelim. Ki mizah, prodüksiyon arttıkça artan bir şey değil” ifadesini kullandı.
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Hacı Sabancı da “Siz diyete başlasanız sanki daha iyi olacak” dedi.
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Oyuncu Esra Dermancıoğlu ise Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi: “Eleştirilmediğin sürece ilerlemek mümkün değil! Medeni ülkelerde köşe yazarları yazılar yazıyor, seyreden halk birtakım fikirler beyan ediyorlar… Zafer Algöz’ün paylaşımı bir arkadaşım yolladı aklım durdu! Bırakın başkaları da çıksın. Çıktığı gibi sizden daha iyi ve komik olabilecek olmasını da kabul edin. Hayır, fırın fırın ekmek yemek zorunda değil Feyyaz Yiğit’ler… O kadar iyiler ki! Ben Erşan Kuneri’yi izledim beğenmedim ama Gibi’de gözümden yaş akıyor kabul edin bunu! Sizin arkanızdan da birileri gelsin. Başka hayatlar, başka gerçek insanlar… Onları da seyredelim!”
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‘Gibi’nin yaratıcılarından olan ve başrolde ‘Yılmaz’ karakterini canlandıran Feyyaz Yiğit’ten ise henüz bir açıklama gelmedi.