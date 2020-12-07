Yüzüklerin Efendisi oyuncuları, yazar Tolkien’in evini edebiyat merkezine dönüştürecek
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde rol alan oyuncular, filmlere konu olan romanların yazarı J.R.R. Tolkien’in, romanlarını yazdığı evini satın almak için kampanya başlattı.
07 Aralık 2020 11:49
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Aralarında Ian Mckellen ve Martin Freeman gibi Yüzüklerin Efendisi'nin başrol oyuncuları bulunan topluluk, İngiltere’de Yüzüklerin Efendisi'nin yazıldığı Tolkien'in evini satın almak istedi.
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Dünyaca ünlü yazar J.R.R. Tolkien’in 17 yıl boyunca yaşadığı ve romanlarını yazdığı Oxford’un Northmoor Road’da bulunan evini satın almak için kampanya başlatıldı.
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‘Northmoor Projesi’ adı verilen kampanyayı başlatan ve aralarında Ian Mackellen, Martin Freeman ve John Rhys-Davies gibi aktörlerin bulunduğu topluluk, başarılı olurlarsa evi edebiyat merkezi halinde getireceklerini açıkladı.
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Kampanyanın hedefinin 6 milyon dolar toplamak olduğunu açıklayan oyuncular, bu miktarın 5 milyon dolarını evin satın alınması için kullanılacağını ifade etti.
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Kampanya için bir web sitesi oluşturan oyuncular bağış toplamaya başladı.
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‘Yüzüklerin Efendisi’ film serisinde Gimli karakterini canlandıran John Rhys-Davies, kampanya başarılı olursa, Tolkien'in 1930'dan 1947'ye kadar yaşadığı evin, dünyanın herhangi bir yerinde fantezi yazarına adanan ilk merkez olacağını söyledi.