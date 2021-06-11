Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek olan animasyon filmi duyuruldu: The War of the Rohirrim
11 Haziran 2021 13:11
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Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek yeni bir anime filmi duyuruldu. Filmin isminin "The War of the Rohirrim" olacağı belirtildi.
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J.R.R. Tolkien’in sevilen kitap serisinden uyarlanan Oscar ödüllü “Yüzüklerin Efendisi” üçlemesi sonrası yeni yapımların geleceği duyurulmuştu.
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Amazon’un yapımcılığını üstlendiği dizinin yayın tarihi henüz netleşmemişken, şimdi de bir animasyon filmi çekileceği duyuruldu.
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Netflix’in Emmy ödüllü ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’ dizisinin yaratıcıları Jeffrey Addiss ve Will Matthews’in kalemlerinden çıkan filmin yönetmenliğini Blade Runner: Black Lotus ve Ghost in the Shell: Stand Alone Complex gibi başarılı animelerde imzası bulunan Kenji Kamiyama üstleniyor.
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İzleyicileri Yüzüklerin Efendisi serisinden 250 yıl öncesine götüren The War of the Rohirrim, filmin destansı savaşının merkezindeki Miğfer Dibi’nin perde arkasına odaklanacak.
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“The Two Towers – İki Kule” özelinde orijinal üçlemeyle bağlantılı bir hikayesi olacak. Duyuruya göre anime, Rohan kralı Helm Hammerhand’ın hayatının merkezinde geçecek.