Yüzüklerin Efendisi dizisinin resmi özeti sızdırıldı
13 Ocak 2021 15:56
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Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serileri ardından Orta Dünya'nın Amazon'da yayınlanacak dizisinin resmi özeti sızdırıldı.
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İlk kez "TheOneRing" isimli internet sitesinde paylaşılan özet, birkaç internet sitesi tarafından da doğrulatıldı.
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Sızdırılan özete göre Yüzüklerin Efendisi dizisi, aslında Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi evreninden binlerce yıl öncesini anlatıyor. Küçük beyliklerin nasıl krallıklar haline geldiği, devasa krallıklarınsa nasıl yok olmaya yüz tuttuğu, yaşanan olaylar sırasında nasıl beklenmeyen kahramanlık öykülerinin ortaya çıktığı, bu dizide detaylı bir şekilde anlatılacak.
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J.R.R. Tolkien'in kaleminden çıkan en kötü adamın dünyaya hakim olma isteğinin bu dizide tüm çıplaklığıyla anlatılacağı ifade ediliyor.
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Yüzüklerin Efendisi dizisi, nispeten bir barış ortamında başlayacak. Ancak dizi ilerledikçe, barıştan eser kalmayacak. Bu süreçte ise Melkor ile Sauron'un ilk yenilgisine kadar olan "İkinci Çağ" anlatılmış olacak. Çıkış tarihi tam olarak netleşmeyen dizi, çok büyük bir ihtimalle aralık ayında seyirci ile buluşacak .