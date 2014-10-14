Yüz ve vücuttaki benler neyi anlatıyor?

Çin astrolojisine göre yüzümüzde ve vücudumuzda bulunan benlerin konumu, hayatımızı ve psikolojimizi etkiliyor. Hatta benlerimizin nerede bulunduğunu doğru okumak ve ‘enerji kanallarımızı’ (chi) belirlemek geleceğimize ait ipuçları da taşıyor.
217
Çocukluk yıllarımızda benlerimiz sayıca daha fazla. Kadınlarda hamilelik dönemlerinde renkleri koyulaşıyor ve bazen de 40 yaştan sonra benler kaybolabiliyor. Feng Shui ve astroloji üzerine çalışmalar yapan Simon Wong, yakın zamanda benleri doğru okumak üzerine bir araştırma yaptı. İşte araştırmadan çıkan sonuçlar…
317
ALIN VE BAŞ - Alnının ortasında ben bulunan kişiler, otoriteyle olan problemi temsil ediyor. Bu kişiler özellikle ailede sözü geçen kişilerle veya patronu olan kişilerle doğru iletişim kuramıyor. Başın yan tarafında bulunan benler doğru odaklanmayı, motivasyonu ve enerjinin doğru kullanılmasını simgeliyor.
417
KAŞLAR - Kaşların altında bulunan benler, sağlıklı bir yaşamı ve bereketi simgeliyor. Eğer benler görünmeyecek kadar küçükse, bu durum çok daha özel bir işaret olarak nitelendiriliyor. Tıpkı saklı bir hazine gibi… Eğer Angelina Jolie’ninki gibi, ben kaşın tam üstünde bulunuyorsa bu durum hayatınızda sabit bir para akışı olacağını simgeliyor.
517
GÖZKAPAĞI - Gözkapağında ben bulunması, aileyle uyumsuzluk ve para kaybetmeye daha eğimli olmayı işaret ediyor. Gözkapağının altında bulunan ve ‘gözyaşı beni’ adı verilen benler ise tıpkı adı gibi, fazlasıyla duygusal olmayı ve hemen her alanda duygusal tepkiler vermeyi simgeliyor. YANAKLAR Yanakta bulunan benler yalnızlığı, sakin olamamayı ve bir aile oluşturma ihtiyacını simgeliyor. Eğer gülümsediğinizde ben bir kırışık içine giriyorsa, bu hayatınızda olası bir kaza yaşamanız anlamına gelebiliyor. Tıpkı Marilyn Monroe ya da Michael Schumacher’ın beni gibi…
617
KULAK - Çin astrolojisinde kulaklar karakteri simgeliyor. Kulak üzerinde bulunan benler iyi bir kişiliği ve saygınlığı ifade ediyor. Kulağın içinde bulunan ben, uzun bir hayat sürüleceğini, kulağın üstündeki ben ise zeki bir kişiliği simgeliyor. Eğer her iki kulakta da ben bulunuyorsa iyi haber! Çünkü bu benler nüfus sahibi olmayı ve konforlu bir hayattan zevk almayı işaret ediyor… AĞIZ Tıpkı Cindy Crawford gibi ağzın üstünde bulunan benler, kişinin iyi yemekten hoşlandığını ve narin bir yapıya sahip olduğunu ifade ediyor. Eğer dudağınızın ortasında bir beniniz varsa çocuklarınızın başarılı olacağı söyleniyor.
717
AĞIZ - Tıpkı Cindy Crawford gibi ağzın üstünde bulunan benler, kişinin iyi yemekten hoşlandığını ve narin bir yapıya sahip olduğunu ifade ediyor. Eğer dudağınızın ortasında bir beniniz varsa çocuklarınızın başarılı olacağı söyleniyor.
817
BURUN - Burunda ben varsa dikkatli olmakta fayda var çünkü burnun bitiminde ben olması riskli bir pozisyon teşkil ediyor. Bu da kararsızlık, dengesizlik ve özellikle ilişkilerdeki istikrasızlık demek… Burun köprüsünde bulunan benler, nefes yolları üzerinde olduğu için tuzakları ve sorunları işaret ediyor. Enerji akışını stabil etmek için kişi daha fazla uğraş verdiği için de hayatı boyunca çok çalışması gerekliliği de belirtiliyor. Burnun kenarında bulunan ya da içerde saklanmış olan ve görülmeyen benler de iyi para kazanmayı simgeliyor.
917
ÇENE - Çene üzerindeki benler azmi, kararlılığı ve inatçılığı sembolize ediyor. Bu da hayatta tam bir zirve ya da tam bir dibe düşme anlamına geliyor. Çene sürekli hareket ettiği için bu kişiler genellikle değişikliği seven ve seyahat yapmaktan hoşlanan kişiler oluyor.
1017
KALÇA - Vücudun bu bölgesi bereket, yemek ve sağlıkla ilişkilendiriliyor. Burada bulunan benler iyi itibarı, cömertliği ve başkalarına yardım etmeyi temsil ediyor.
1117
BOYUN - Baş ve vücudu birleştiren boyun bölgesi ruhu ve psikolojiyi temsil ediyor. Burada bulunan ben, buranın enerji akışını engellediği için hayal kırıklığı anlamına geliyor. Eğer ben boynun tam ortasında bulunuyorsa, kişinin aileden kaynaklı derin bir üzüntü nedeniyle hırçın bir karakter olduğu söyleniyor.
1217
KOLLAR - Dirseğin altında bulunan ben şevkati, omuz ve dirsek arasında olan benler ise kolay para kazanabilmenin göstergesi.
1317
GÖĞÜS- Göğüste bulunan ben meslekte uzmanlaşmayı ve toplumda iyi bir konuma gelmeyi işaret ediyor.
1417
BACAKLAR - Uyluğa yakın olan benler aktif cinselliği, cesareti ve dışa dönük olmayı simgeliyor. Baldırda bulunan benler spor yaparken zorlanmayı, dizde bulunanlar ise kolay para kazanmayı, hatta servet bulmayı vadediyor.
1517
MEME - Memede bulunan ben, annenin besleyici olduğunu ve bu nedenle toplumsal olarak güçlü bir konumda bulunacağını söylüyor. Çin astrolojisine göre annenin başarısı çocuğa da itibar ve güç getirir. Meme ucunda bulunan ben ise çocukların hayatları boyunca aşkı ve şansı bulacağı ve sağlıklı olacağına işaret ediyor.
1617
AYAK - Ayak tabanı üzerinde beni bulunan kişilerin liderlik özellikleri dikkat çekiyor. Bu kişilerin belli bir kitlesi olacağına ve onu takip edeceğine, kabul edilebilirliğin de artacağına inanılıyor.