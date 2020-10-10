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Yürümek mi, koşmak mı? Hangisi daha sağlıklı?

Sağlıklı bir yaşam için egzersiz, vazgeçilmezler listesinde ilk sırada yer alıyor. Ancak yapılacak egzersizin süresi ve ağırlığı da önem taşıyor

10 Ekim 2020 13:03

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"Fizyolojik olan en sağlıklı olandır" diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, sağlıklı olanın yürüyüş olduğunu ifade etti

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Günlük egzersizin yüzde 90’ının yürüyüş, 10’unun ise koşmak olduğunu anlatan Prof. Dr. Akkoyunlu, "Aşırı egzersizi önermiyoruz. Bu günlük 10 bin adımın üzerindeyse biz buna aktif bir yaşam diyoruz. Altında ise 6 bin adıma kadar düşürebiliriz. Günde 6 bin adımın altında sosyal yaşantı artık hareketsiz bir yaşama dönmüş demektir" dedi

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Temiz bir havanın önemine değinen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Oksijen düzeyi yüksek, kirletilmemiş bir hava söz konusuysa ciğerlerinize alacağınız havanın size katkısı daha fazla olacaktır. Kaslarınıza giden oksijenin katkısı çok iyi olacaktır." ifadelerini kullandı

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Egzersiz sırasında nabzın arttığını anlatan Prof. Dr. Akkoyunlu, "Egzersizi dengeli bir şekilde yaparsak genel olarak nabız sayımız düşer. Nabzımız 45-50'nin üzerindeyse daha doğrusu buna ne kadar yakınsa o kadar iyi demektir." diye konuştu

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Kas gücünün dengeli bir şekilde arttırmanın önemine de değinen Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "rutinde günlük yaşama yaydığımız egzersizler bizim için oldukça önemlidir. Bunun süresi de haftada 4 gün değil, en az 4 gündür. En ideali ise haftada 6 gün yapıp 1 gün ara vermektir." hatırlatmasında bulundu

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Sabah erkenden yapılacak ağır egzersizler konusunda da uyarılarda bulunan Akkoyunlu, "Akşam geç saatlerde yapılacak egzersizleri önermiyoruz. Önerdiğimiz egzersiz gün içine yayılmış olan egzersizdir." dedi

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