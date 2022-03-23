Yunus Akgün'den Galatasaray'a dönüş ve transfer açıklaması
Adana Demirspor'da harika bir sezon geçiren ve Galatasaraylılar'ın geri dönüşünü dört gözle beklediği Yunus Akgün, Milli Takım kampı öncesinde açıklamalarda bulundu.
23 Mart 2022 10:45
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ligdeki bir diğer ekip Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, Fanatik Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Akgün'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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"Geçen sezon Adana Demirspor’da yaşadığımız şampiyonluk senesinde de 7 gol 1 asistle oynamıştım. Bana verilen güveni en iyi şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Geçen sene özgüvenim hocalarım ve başkanın bana inanmasıyla arttı ve bu sezon da kaldığı yerden devam etti. Bu sezon özellikle hocamın bana güvenmesi performansımı olumlu yönde etkiledi."
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"(Balotelli ile) son derece yakın bir ilişkimiz var. Ağabey - kardeş gibiyiz ve bana özellikle saha içinde tecrübelerini aktarıyor ilk günden beri ve ondan her antrenmanda bir şeyler öğreniyorum."
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"Ben Galatasaray’ın oyuncusuyum ve sene sonunda kulübüme döneceğim. Avrupa’ya transfer olmak ya da beğenilmek, izlenmek çok güzel ama sezon bittiği zaman ben hâlâ Galatasaray’ın oyuncusuyum. Avrupa konusunda kulübümü de mutlu edecek bir teklif gelirse, menacerim ve ailemle bunu değerlendiririz."
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"Aslında yarım kalan bir hikayem yok, hikaye devam ediyor. Galatasaray benim evim ve ailemin bir parçası. Bazen böyle kısa ayrılıklar her iki tarafa da iyi gelebiliyor demek şu an için en doğrusu bence. Galatasaray'a gol attığım maçta karmaşık duygular yaşadım aslında. Ne sevinebildim ne üzülebildim. Bir tarafta bana değer katan Adana Demirspor, diğer tarafta beni ben yapan Galatasaray. Profesyonel hayatta bu tip çok örnek var, ben de bunu bu genç yaşta tecrübe edindim."
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"Daha önce yaklaşık 50 kez Milli Takım forması giydim U16’dan başlayarak. Şimdi ise Milli Takımlar’da olmanın en üst seviyesi olan A Milli Takım'a davet edildim. Her defasında çok mutlu olmuştum ve gurur duymuştum ama bu sefer çok daha gururlandım. Saha içinde bu sene gösterdiğim performansın fark edilmesi ve bir nevi ödüllendirilmesi çok güzel. İnşallah kariyerimin sonuna kadar devamlı A Milli Takım’ın başarısı için mücadele ederim." (FANATİK GAZETESİ)