Yunanistan’da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü
30 Eylül 2021 17:12
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Yunanistan’da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü.
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Yunanistan’da yüzlerce öğrenci korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı olan üniversitelerin yeniden açılması talebiyle gösteri düzenledi.
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da binden fazla üniversite öğrencisi sokaklara döküldü.
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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır eğitime ara verilmesini protesto eden öğrenciler, okulların yeniden açılmasını talep etti.
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Öğrenci olmanın kampüste olmak anlamına geldiğini ifade eden göstericiler, "Deneyler bizim hayatımız üzerinde değil, üniversite laboratuvarlarında yapılmalı" yazılı pankartlar taşıdı.
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Yunanistan’da hükümetin salgın tedbirleri kapsamında üniversiteleri kapatmasının ardından online olarak eğitim almaya başlamıştı.
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