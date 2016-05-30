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Yüksekova'da sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasının ardından dönüşler başladı

30 Mayıs 2016 16:16

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 13 Mart’tan beri süren sokağa çıkma yasağının artık akşamlar saatlerinde uygulanacağının duyurulmasının ardından halk ilçeye dönmeye başladı.

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Hakkari Valiliği, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yasağın sabah saat 06.00 ile akşam saat 20.00 arasında kısmi olarak kaldırıldığı belirtildi.

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79 gündür evlerinden uzak kalan Yüksekovalılar, ilçe girişlerinde kurulan polis noktalarında kimlik kontrolünden geçirildi.

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Arama ve kontrol noktalarında yüzlerce araçlık kuyruk oluştu.

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